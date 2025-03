Mondiale per Club, la FIFA pensa a un premio monstre. Inter interessata!

Il Mondiale per Club, nel suo nuovo formato previsto per la stagione 2024-2025, potrebbe caratterizzarsi per la presenza di un premio record da garantire alle squadre partecipanti alla competizione: l’Inter segue la vicenda con estremo interesse.

LA NOTIZIA – Il Mondiale per Club potrebbe rappresentare una fonte di guadagno mai vista prima nel mondo del calcio per i club ad esso partecipanti, tra cui Inter e Juventus. Questo è quanto riportato dalla BBC, secondo cui gli incassi derivanti dalla competizione dovrebbero toccare il miliardo di euro, qualcosa di sostanzialmente eccezionale in un contesto, come quello calcistico, che pure fa registrare guadagni sempre più lauti derivanti dai diritti tv e non solo. A determinare tale svolta sarebbe stata una “conoscente diretta” del calcio italiano.

Mondiale per Club, 1 miliardo di euro all’Inter e alle sue concorrenti: c’entra DAZN

IL PUNTO – In questo scenario, un ruolo di primo piano verrebbe ad essere svolto da un servizio a pagamento in streaming di eventi sportivi molto noto in Italia. Il riferimento è a DAZN, che dopo essersi aggiudicata i diritti tv della competizione internazionale potrebbe rappresentare la fonte dei guadagni che aspetterebbero l’Inter e le altre partecipanti al Mondiale per Club. Nello specifico, la FIFA dovrebbe versare tale somma ai club qualificati per la manifestazione. Un’ipotesi, quest’ultima, non ancora definita in via formale.