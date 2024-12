Mondiale per Club, due dell’Inter volano a Miami per il sorteggio! – TS

Tra poche ore il sorteggio del Mondiale per Club. Anche l’Inter è presente a Miami con una delegazione di due rappresentati. Ecco chi ci sarà.

SORTEGGIO – Cresce la curiosità per il Mondiale per Club, un format inedito e del tutto nuovo che permetterà agli appassionati di calcio di vedere la propria squadra del cuore all’opera anche nel periodo più caldo dell’anno. La prossima estate si rivela, dunque, ancora più intrigante per i tifosi nerazzurri ma anche particolarmente impegnativa per gli uomini di Simone Inzaghi. Proprio loro tra pochissimo scopriranno le squadre con le quali dovranno scontrarsi a giugno e luglio del 2025 negli USA. Alle ore 19.00 italiane (le 13.00 a Miami) di oggi si terrà il sorteggio del Mondiale per Club, per il quale sono volati sul posto due figure in rappresentanza dell’Inter.

Sorteggio Mondiale per Club, ecco la delegazione dell’Inter presente in America

RAPPRESENTATI – Come spiega TuttoSport, infatti, in occasione del sorteggio del Mondiale per Club una delegazione dell’Inter ha raggiunto Miami. A rappresentare il club nerazzurro nel corso dell’evento, che potrà essere seguito in diretta, ci saranno il Vicepresidente Javier Zanetti e l’Amministratore Delegato Alessandro Antonello. Ovviamente anche la Juventus, l’altra partecipante italiana del Mondiale per Club, avrà i suoi rappresentati in America per il sorteggio: il dirigente Francesco Calvo e Stephan Lichtsteiner, della “club legend”. Non resta ora che aspettare il fatidico momento, per conoscere quelle che saranno le avversarie dell’Inter al torneo della FIFA.