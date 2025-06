Per il Mondiale per Club gli attaccanti dell’Inter di Chivu sono sei – CdS

Si avvicina il Mondiale per Club con l’Inter che partirà domani in direzione Stati Uniti. Il 18 giugno ci sarà la prima uscita contro il Monterrey. Il Corriere dello Sport si concentra sulla batteria attaccanti dell’Inter: saranno sei.

BATTERIA – Tolti Marko Arnautovic e Joaquin Correa, l’Inter per il Mondiale per Club potrà contare su sei giocatori. I tre dello scorso anno, ossia Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi, più tre giovani che verranno testati a dovere negli States. Arnautovic, d’altronde, ha salutato l’Inter annunciandolo in nazionale, mentre il Tucu giocherà sì il Mondiale per Club ma non con la maglia nerazzurra, bensì con quella del Botafogo. Domani la nuova Inter di Chivu partirà in direzione Stati Uniti, qui il 17 giugno (il 18 per l’Italia), giocherà contro il Monterrey nella partita di esordio al Mondiale. Oltre ai tre già confermati dalla stagione passata, la Beneamata potrà contare su tre giovani.

Gli altri tre giovani che andranno a comporre l’attacco dell’Inter al Mondiale per club

GIOVANI – I tre giovani che andranno a completare il reparto offensivo dell’Inter sono i fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, nonché Valentin Carboni. Per quanto riguarda gli Esposito, Sebastiano ha concluso la sua stagione con l’Empoli risultando il capocannoniere della squadra ma non riuscendo a centrare la salvezza. Pio, invece, ha chiuso da capocannoniere della Serie B con 20 gol ma i suoi gol non sono bastati per mandare lo Spezia in Serie A (persa la finale playoff di ritorno con la Cremonese). I due sono ritornati all’Inter. Quanto a Carboni, dopo l’infortunio al crociato che gli ha impedito di giocare a Marsiglia, è ritornato a disposizione. Verrà testato negli States. Chivu ha lavorato con tutti e tre in Primavera.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia