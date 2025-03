Mondiale per Club, accordo DAZN-Mediaset: novità riguardano anche Inter!

Il Mondiale per Club si disputerà negli Stati Uniti da giugno a luglio del 2025: di seguito le ultime novità relative alla diffusione delle partite della competizione, con l’Inter coinvolta direttamente.

IL PUNTO – Il Mondiale per Club, nel suo nuovo formato, si svolgerà nell’estate del 2025 e comprenderà 32 squadre, tra cui l’Inter e la Juventus. Per quanto riguarda la diffusione dei match della competizione internazionale, DAZN ne consentirà la fruizione in via completa, avendo sottoscritto un accordo per poterne permettere la fruizione da parte degli utenti. Delle 63 sfide che si giocheranno negli Stati Uniti, una partita al giorno sarà trasmessa in chiaro da Mediaset nella fascia serale. Come riportato da Calcio e Finanza, l’obiettivo alla base dell’intesa è quello di ampliare ulteriormente l’accesso alle partite.

Mondiale per Club come base per una partnership più ampia tra DAZN e Mediaset

LO SCENARIO – Come ricostruito dalla testata giornalistica italiana, l’interesse delle due piattaforme ha una portata più ampia di quella relativa al Mondiale per Club. Nello specifico, il piano sarebbe quello di dar vita a una partnership strategica, con un orizzonte aperto al futuro. Ciò significa che l’esperimento da attuare in occasione della competizione internazionale potrebbe rappresentare la base per ulteriori sinergie concernenti il mondo del calcio. Nella convinzione di poter adottare una strategia proficua per tutte le parti coinvolte.