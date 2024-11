Mondiale per Club, 600 milioni ai club! Quanto guadagnerà l’Inter

Il prossimo Mondiale per Club 2025 rappresenta una svolta epocale per il calcio internazionale, sia dal punto di vista sportivo che economico. Con la partecipazione di 32 club da tutto il mondo, tra cui Inter e Juventus per l’Italia, la FIFA prevede di suddividere una cifra astronomica: circa 600 milioni di euro. Ecco come avverrà la suddivisione per club e quanto guadagnerà il club nerazzurro secondo quanto riportato da Times.

PREMI RECORD – Il nuovo formato del Mondiale per Club assegnerà premi significativi ai club partecipanti. Secondo quanto riportato dal Times, il solo ingresso nel torneo garantirebbe a ciascun club una cifra compresa tra 18 e 19 milioni di euro, a titolo di premio di partecipazione. Questo sarebbe l’incasso minimo per i club, indipendentemente dai risultati ottenuti sul campo. La cifra totale destinata ai club potrebbe però variare, poiché dipenderà dalla vendita dei diritti televisivi e dagli accordi di sponsorizzazione che FIFA riuscirà a concludere.

Non solo alla partecipazione! Nuovi introiti per l’Inter

ALTRI RICAVI – Oltre al premio iniziale, le squadre potranno aumentare i propri guadagni in base ai risultati ottenuti nel torneo. I club che supereranno la fase a gironi riceveranno ulteriori premi per ogni turno superato, con cifre che cresceranno progressivamente. Gli importi esatti non sono ancora stati definiti, ma si parla di compensi molto consistenti per le squadre che arriveranno fino alla fase finale. Per Inter e Juventus, la partecipazione rappresenta non solo un’opportunità economica, ma anche una vetrina internazionale per consolidare il proprio prestigio.

Fonte: Times