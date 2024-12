Mondiale per Club 2025 in TV: ecco dove si potrà vedere l’Inter!

Il Mondiale per Club 2025 si disputerà negli USA e avrà per la prima volta ben 32 squadre, tra cui l’Inter. Svelata la piattaforma dove vedere il torneo in estate. Le ultime sul Mondiale per Club in TV.

MONDIALE PER CLUB – L’estate calcistica del 2025 si preannuncia caldissima, con la novità del Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025. Tra le trentadue squadre partecipanti ci sarà anche l’Inter che, insieme all’altra italiana Juventus, aspetta di conoscere maggiori dettagli in merito al torneo. La Fifa, al Global Citizen Festival, ha svelato le sedi dove si giocherà la nuova competizione. L’Inter e le sue avversarie conoscono i palcoscenici americani in cui si terranno le sfide del Mondiale per Club: ossia Miami, Seattle, Los Angeles, Orlando, Atlanta, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Washington DC, Philadelphia e New York, New Jersey. L’ultima squadra a qualificarsi è stata il Botafogo, che ha vinto la Copa Libertadores contro l’Atletico Mineiro. Domani i sorteggi. Per quanto riguarda dove vederlo in TV: DAZN è ad un passo dal prendersi i diritti della competizione.

Mondiale per Club 2025, dove vedere l’Inter in TV: Dazn ad un passo

IN TV – Il Mondiale per club di calcio attira l’attenzione degli appassionati. Il sorteggio, previsto per domani, vedrà squadre come Inter e Juventus posizionate in seconda fascia. Secondo i colleghi di Calcio e Finanza, DAZN, attuale detentrice dei diritti della Serie A, potrebbe essere tra le piattaforme candidate a trasmettere l’evento, ampliando così la sua offerta sportiva e raggiungendo un pubblico ancora più vasto. Una volta conclusi gli accordi per quanto riguarda i diritti tv, la FIFA potrà poi definire con maggiore certezza anche quello che sarà il montepremi del torneo.