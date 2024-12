Mondiale per Club 2025, intesa Fifa-Dazn! Partite gratis – CdS

A giugno inizierà il Mondiale per Club del 2025. L’Inter parteciperà assieme alla Juventus nella competizione più importante della stagione, dal Corriere dello Sport vengono svelati i dettagli dell’accordo Fifa-Dazn.

TRASMISSIONE – La piattaforma streaming Dazn, la stessa che trasmette la Serie A, trasmetterà anche il Mondiale per Club del 2025. La Fifa ha trovato un accordo con Dazn, che diventerà broadcaster globale esclusivo della competizione. Tutte le 63 partite verranno trasmesse in maniera gratuita in live streaming, in più lingue. Dazn avrà inoltre la possibilità di vendere ulteriori i diritti alle televisioni in chiaro. Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha commentato: «Sono lieto di annunciare che la Fifa, in collaborazione con Dazn e Fifa+, porterà il meglio del calcio per club in modalità gratuita in tutto il mondo. Il nuovo Mondiale per Club Fifa è un torneo basato sul merito e inclusivo che rappresenterà l’apice del calcio globale per club. Grazie a questo accordo, miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo potranno ora guardare gratuitamente il torneo di calcio per club più accessibile di sempre. Il calcio unisce il mondo». L’Inter parteciperà alla competizione a rappresentare l’Italia, assieme alla squadra nerazzurra anche la Juventus. Si inizia a giugno, oggi pomeriggio ci sono i sorteggi degli 8 gironi da 4 squadre.

fonte: Corriere dello Sport