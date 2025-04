Mondiale per Club, 2 gare dell’Inter visibili in chiaro! La programmazione

Manca sempre meno all’inizio della prima edizione del Mondiale per Club. Come appreso da Calcio e Finanza, due delle tre gare della prima fase del torneo dell’Inter saranno visibili in chiaro sui canali Mediaset.

IL TORNEO – A partire dal prossimo 14 giugno inizierà negli Stati Uniti il Mondiale per Club. Il nuovo torneo, voluto dalla FIFA, sostituirà di fatto la vecchia Coppa Intercontinentale, con un format tutto nuovo. Tra le 32 squadre partecipanti, ci sarà anche l’Inter, unico club italiano assieme alla Juventus. Tutte le sfide della manifestazione saranno trasmesse in esclusiva mondiale su Dazn, gratuitamente. Da qualche settimana è noto che nel nostro paese, anche Mediaset, trasmetterà in co-esclusiva, una partita al giorno in chiaro. Secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza, le gare dell’Inter, almeno della fase a girone, visibili sui canali Mediaset saranno due.

Mondiale per Club, Inter-Urawa e Inter-River Plate visibili in chiaro

PARTITE – In tutto saranno 13 le gare della fase a gironi visibili su Canale 5 e Italia 1.Per quanto riguarda le partite dell’Inter, saranno trasmesse 2 delle 3 gare del girone. Nello specifico, verranno trasmesse quella del 21 giugno alle ore 21 contro l’Urawa Red Diamonds, squadra giapponese, e quella del 26 giugno 2025, in programma alle ore 3.00 italiane, contro gli argentini del River Plate. Inter-Monterrey, prima gara dei nerazzurri nel torneo, in programma il 18 giugno alle ore 03.00, potrebbe essere essere mandata in onda in differita sulle reti Mediaset.