Mondiale per club, oggi si completa il tabellone: una finale in ballo!

Stasera si completerà il tabellone del Mondiale per Club con tutte le 32 squadre partecipanti, Inter compresa. Si deciderà nella finale di Copa Libertadores.

MONDIALE PER CLUB – L’estate calcistica del 2025 si preannuncia caldissima, con la novità del Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025. Tra le trentadue squadre partecipanti ci sarà anche l’Inter che, insieme all’altra italiana Juventus, aspetta di conoscere maggiori dettagli in merito al torneo. La Fifa, al Global Citizen Festival, ha svelato le sedi dove si giocherà la nuova competizione. L’Inter e le sue avversarie conoscono i palcoscenici americani in cui si terranno le sfide del Mondiale per Club: ossia Miami, Seattle, Los Angeles, Orlando, Atlanta, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Washington DC, Philadelphia e New York, New Jersey. Per completare il tabellone delle squadre partecipanti, manca solamente il 32esimo club. Si saprà tutto questa sera: la vincente della finale di Copa Libertadores tra Botafogo e Atletico Mineiro volerà negli USA.

Mondiale per Club: le squadre finora partecipanti

Al Ahly (Egitto)

Wydad (Marocco)

Espérance Tunis (Tunisia)

Sundowns (Sudafrica)

Al Hilal (Arabia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Giappone)

Ulsan HD (Corea del Sud)

Al Ain (Emirati Arabi Uniti)

Chelsea (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Bayern Monaco (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Inter (Italia)

Porto (Portogallo)

Benfica (Portogallo)

Borussia Dortmund (Germania)

Juventus (Italia)

Atletico Madrid (Spagna)

Salisburgo (Austria)

Monterrey (Messico)

Seattle Sounders (Usa)

Club Leon (Messico)

Pachuca (Messico)

Auckland City (Nuova Zelanda)

Palmeiras (Brasile)

Flamengo (Brasile)

Fluminense (Brasile)

River Plate (Argentina)

Boca Juniors (Argentina)

Inter Miami (Usa)