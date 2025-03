Mondiale per club, montepremi super: l’Inter sogna! Le cifre – CdS

A giugno partirà il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, che avrà un montepremi incredibile. L’Inter è tra le partecipanti di questa competizione.

IL TORNEO – Finita la stagione calcistica in Europa, a metà giugno e, precisamente il 14, inizierà il super torneo del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Una competizione che avrà il suo inizio appunto il 14 giugno per concludersi il 13 luglio. Parteciperanno 32 squadre e l’Inter, insieme alla Juventus, è la squadra a rappresentare l’Italia. Dopo una serie di voci e indiscrezioni, la Fifa ha comunicato il montepremi complessivo di questa nuova kermesse calcistica, che sarà pari a 1 miliardo di dollari e sarà il più alto in assoluto per un torneo calcistico come rivendicato ieri dalla Fifa stessa. A proposito della Beneamata, è stata inserita nel girone insieme a River Plate, Monterrey e Urawa Reds Diamonds. Ma quali sono le cifre del montepremi del Mondiale per Club? Il Corriere dello Sport fa il punto.

Montepremi Mondiale per Club: la ripartizione con 2 componenti. L’Inter sogna

RIPARTIZIONE – L’Inter, come tutti gli altri club partecipanti, è pronta a beneficiare sia della componente di performance sportiva da 475 milioni sia della componente di partecipazione pari 525 milioni. Al livello sportivo, nella fase a gironi le 32 squadre, divise in otto gruppi da 4, potranno incassare due milioni a partita in caso di vittoria e uno in caso di pareggio. Più 7,5 milioni di euro in caso passaggio agli ottavi di finale. Questa quota lieviterà fino a 30 per l’accesso alla finale e 40 per chi alzerà il trofeo. Stando alla componente di partecipazione: la Fifa ha già introdotto una quota fissa compresa tra i 12,8 milioni di euro e i 38,2 in base ad una classifica basata su criteri sportivi e commerciali. Insomma, per chi alla fine dei giochi riuscirà a vincere il Mondiale per Club si porterà a casa complessivamente un montepremi da 125 milioni.

