Mondiale per Club, ecco la prima sorpresa: il Botafogo batte il Psg!

Il Botafogo ha battuto il Psg per 1-0 nella partita che si è giocata alle 3 italiane. I brasiliani guidano il gruppo B con sei punti. Correa fuori 90′.

CADONO I CAMPIONI D’EUROPA – La prima sorpresa del Mondiale per Club arriva nella notte al Rose Bowl di Pasadena, con i campioni d’Europa del Psg che cadono contro il Botafogo. Il gruppo B diventa, dunque, più vivo che mai, a maggior ragione della vittoria dell’Atletico Madrid contro il Seattle Sounders. Luis Henrique, rispetto al debutto contro gli spagnoli, cambia qualcosina: fuori i titolari Nuno Mendes, Marquinhos, Fabian Ruiz, Joao Neves e ancora Dembele (già out per infortunio con l’Atletico). Senza i titolarissimi, la manovra dei parigini ne risente. E il Botafogo, reduce dalla vittoria all’esordio col Seattle, ne approfitta. Al 36′, ci pensa il talentuoso Igor Jesus a portare in vantaggio i brasiliani bucando Gigio Donnarumma. Il Psg ci prova nella ripresa, sfiorando il gol con Lucas Beraldo, che si fa ipnotizzare davanti John Victor, e poi con Barcola. Quest’ultimo riesce, in realtà, a segnare ma il direttore di gara, il canadese Fischer, annulla per fuorigioco. Nei minuti successivi, il Psg non riesce a creare situazioni di pericolo e il Botafogo, dal canto suo, amministra bene il vantaggio. A sorpresa, i brasiliani vincono e si portano a sei punti in classifica. Nell’ultimo turno basta anche un pareggio per ottenere qualificazione e primo posto nel girone.

PSG-BOTAFOGO 0-1

36′ Igor Jesus