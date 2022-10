Mondellini (C&F): «Inter in vendita, vidimazione! 2 vie Zhang. New York…»

L’Inter è in vendita così come attestato da Financial Times. Si tratta di una voce fondata e ufficiale in quanto lo riporta il maggior quotidiano finanziario al mondo. Mondellini spiega le strade per Zhang e parla di New York

CERTIFICAZIONE − Il direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini conferma le voci sulla cessione del club: «Inter in vendita? Le indiscrezioni si susseguono già da tempo. Quando esce il Financial Times è la vidimazione di una notizia, come dire a tutto il mondo che l’Inter è in vendita. È la certificazione di un processo in atto. Qualcosa di globale, anche perché all’estero si sta cercando un acquirente. Molto probabile che nel 2023 se non prima, qualcosa succeda. Da un lato hai gli Zhang che hanno speso più di 800 milioni con debiti da 800 milioni, per andare a pareggio devono arrivare un miliardo e sei. O gli Zhang decidono di andare a fare una minusvalenza o spingeranno per arrivare a questi soldi. Candidati? A me è arrivata voce da New York ma non significa che saranno americani per forza». Così ha parlato in collegamento a Pressing.