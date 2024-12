Monaco, vittoria e secondo posto in Ligue 1! Tolosa sconfitto

Il Monaco supera il Tolosa con un netto 2-0 nella sfida della diciassettesima giornata di Ligue 1, consolidando il suo ottimo momento di forma. L’Inter osserva interessata, dato che sfiderà i francesi a gennaio in Champions League.

– Il Monaco grazie a questa vittoria, la squadra allenata da Nicolaisen si porta al secondo posto in classifica, alle spalle del Paris Saint-Germain, confermando le proprie ambizioni in campionato e in Europa. Dopo un primo tempo equilibrato e privo di grandi emozioni, il Monaco ha trovato il vantaggio al 50′ grazie a Wilfried Singo. Il terzino ivoriano, al termine di un’azione ben orchestrata sulla fascia destra, ha sfruttato un inserimento perfetto in area per battere il portiere avversario con un tiro preciso. All’82’, Breel Embolo ha chiuso definitivamente la contesa con una rete da centravanti puro.

Monaco, vittoria e secondo posto in Ligue 1 prima dell’Inter

EURORIVALI – La concentrazione del Monaco non è rivolta solo al campionato. A gennaio, infatti, i monegaschi affronteranno l’Inter negli ottavi di finale della UEFA Champions League. Con una difesa compatta e un attacco efficace, il Monaco si conferma come una delle formazioni più in forma della Ligue 1, pronta a sfidare le big d’Europa.