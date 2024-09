Il Monaco torna a vincere: tris secco all’Auxerre. L’Inter studia!

L’Inter guarda anche il Monaco, in campo per la sfida di Ligue 1 contro l’Auxerre. Per la squadra di Hutter il match termina con un tris vincente.

VITTORIA – La prossima settimana l’Inter debutterà in Champions League, sfidando il Manchester City. Tra gli avversari della prima fase della competizione ci sarà anche il Monaco, l’ultimo del blocco a fare visita ai nerazzurri a San Siro il prossimo 29 gennaio. E proprio la squadra di Adolf Hutter è scesa in campo oggi pomeriggio per sfidare l’Auxerre nel match valido per la quarta giornata di Ligue 1. Il risultato sul tabellone alla fine della sfida è un netto 0-3 per il Monaco, momentaneamente al secondo posto in classifica dopo il Marsiglia.

Auxerre-Monaco 0-3

FINALE – Ad aprire le marcature è Thilo Kehrer, che sui risvolti di un calcio d’angolo colpisce di testa e mette il pallone nell’angolino basso. Dopo il vantaggio all’ottavo minuto, il Monaco mette a segno anche il raddoppio: al 25′ Vanderson coglie l’invito in area del compagno Denis Zakaria e va alla conclusione. L’Auxerre non riesce ad accorciare le distanze e poco prima del 90′ accusa il colpo finale. Zakaria, oltre all’assist colleziona anche la rete all’89’: un fortunato rimbalzo gli facilita il tap-in vincente dello 0-3 definitivo.