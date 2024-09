Il Monaco vince al 98′ col Montpellier: in gol un ex fiamma dell’Inter

Il Monaco riesce a vincere contro il Montpellier nel finale, vittoria 2-1. A segno un ex obiettivo di mercato dell’Inter. Agganciato il PSG.

VITTORIA E AGGANCIO – Il Monaco riesce a vincere in casa contro la penultima in classifica solamente nel recupero. La formazione monegasca caccia i fantasmi, rimontando 2-1 contro il Montpellier. Allo Stade Louis II va in scena il posticipo del sabato della sesta giornata di Ligue 1 e in campo c’è proprio il Monaco, che sarà avversario dell’Inter in Champions League il prossimo 29 gennaio 2025, praticamente tra un’altra era geologica. Dunque, da qui a fine a gennaio del nuovo le cose potrebbero cambiare. Fatto sta che oggi il Monaco riesce ad agganciare il PSG in cima alla classifica, vincendo in extremis e salendo a quota 16 punti (pari col PSG). Nel primo tempo, gli ospiti passano a sorpresa in vantaggio con il gol al 16′ di Nzingoula. Il Monaco riprende la partita al 32′ con un ex fiamma di mercato dell’Inter, ossia Folarin Balogun. Nella ripresa, vani i tentativi della squadra allenata da Hutter, ma nel finale, Camara riesce a sfondare il muro del Montpellier, finito in 10, trovando il gol al 98′. Mercoledì, il Monaco andrà a giocare a Zagabria contro la Dinamo nella seconda giornata di Champions League. Niente da fare invece per un’altra rivale dell’Inter, che in serata non è riuscita a vincere, subendo addirittura una sconfitta, ovvero lo Young Boys.