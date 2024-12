Monaco (rivale Inter), vittoria e 2 rigori sbagliati con una di 6ª serie

Il Monaco vince 1-4 contro l’Union Saint-Jean, squadra di sesta serie francese. Gli euro-rivali dell’Inter sbagliano pure due rigori.

VITTORIA E RIGORI SBAGLIATI – Per il Monaco, un weekend di pausa dalla Ligue 1, ma impegno in Coppa di Francia. La squadra di Hutter, rivale dell’Inter in Champions League il 29 gennaio 2025, è ospite dell’Union Saint-Jean, ovvero una squadra della Regional 1 (sesta divisione francese). In pratica, Akliouche e compagni incontrano una squadra equivalente alla Promozione del calcio italiano. Al Municipal, Hutter manda comunque diversi big: da Ben Seghir a Minamino fino ad Embolo e Kehrer. Pronti-via e dopo venti minuti Ben Seghir porta in vantaggio il Monaco sfruttando l’assist di Embolo. Al 37′, la squadra monegasca raddoppia con il brasiliano Vanderson, che insacca su suggerimento di Minamino. Nel finale di primo tempo, Embolo si divora il rigore dello 0-3. Nella ripresa, invidioso del compagno, Minamino sbaglia pure lui dagli undici metri. Ma all’ora di gioco, Teze firma il terzo gol. Ma all’83’, c’è festa grande per l’Union Saint-Jean, che trova la rete con Tournier. Di sicuro difficilmente potrà dimenticarsi di questo momento. Ma al 90′ Ilenikhena chiude definitivamente i giochi segnando il 4-1 in favore del Monaco.

Union Saint-Jean-Monaco 1-4

20′ Ben Seghir, 37′ Vanderson, 65′ Teze, 83′ Tournier, 90′ Ilenikhena.