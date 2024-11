Il Monaco si fa rimontare dal Benfica, Inter seconda da sola!

Il Monaco perde facendosi rimontare dal Benfica per 3-2 in casa. Ora l’Inter è seconda da sola nella classifica di Champions League.

RIMONTATO – Il Monaco ospita allo Stade Louis II il Benfica. Partita che interessa anche all’Inter, visto che il club monegasco sarà rivale della Beneamata il prossimo 29 gennaio 2025. Partita molto divertente a Montecarlo, con il Monaco che passa immediatamente in vantaggio al 14′ con la rete del solito Ben Seghir, rete che arriva dopo una fantastica azione collettiva della squadra di Adolf Hutter. Il Benfica prova a reagire, ma sbatte contro la scarsa precisione dei suoi attaccanti, Di Maria su tutti, e contro la bravura del portiere monegasco Majecki. Il pari del Benfica arriva ad inizio ripresa. Clamoroso errore di Henrique che regala palla a Pavlidis e il greco scavalca il portiere del Monaco per fare 1-1. I monegaschi, peraltro in dieci uomini per l’espulsione di Singo, non mollano e al 68′ trovano il gol del vantaggio con Magassa. Ma l’inferiorità numerica si fa sentire e nel finale, il Benfica ribalta tutto regalando all’Inter il secondo posto solitario in Champions League. prima Cabral all’82’ e poi Amdouni tre minuti dopo danno la vittoria ai portoghesi.

Monaco-Benfica 2-3

14′ Ben Seghir, 47′ Pavlidis, 68′ Magassa, 82′ Cabral, 86′ Amdouni