Monaco, rimonta pazza a Strasburgo! Euro-rivali dell’Inter secondi

Il Monaco riesce a trovare una rimonta incredibile sul campo dello Strasburgo, vincendo 1-3. Gli euro-rivali dell’Inter a meno tre dal primo posto.

RIMONTA NEL FINALE – Dopo la vittoria in Italia sul campo del Bologna in Champions League, il Monaco va nuovamente in trasferta, ma stavolta in Ligue 1 a Strasburgo. Partita dura e complicata per gli euro-avversari dell’Inter, che devono sudare tantissimo per uscire indenni e con i tre punti dallo Stade de la Meinau. Pronti-via alla mezz’ora i padroni di casa passano in vantaggio con il gol di Doue. Monaco, dunque, sotto e chiamato a recuperare lo svantaggio. Il primo tempo si chiude praticamente sull’1-0 per la squadra dell’inglese Rosenior. Nella ripresa, il Monaco cambia atteggiamento e anche la partita, ad aiutare i monegaschi anche la mossa di Adolf Hutter di richiamare in panchina uno spento Embolo per far entrare Ilenikhena. Ma il Monaco ci mette un po’ recuperare la partita e lo fa nei minuti finali. Al 79′, arriva il rigore trasformato da Ben Seghir. L’attaccante franco-marocchino è in gran serata e prima del 90′ ribalta tutto su assist di Akliouche. In pieno recupero, poi, il Monaco trova pure il 3-1 con Ilenikhena. Vittoria pesante per i monegaschi che scavalcano il Marsiglia in classifica, volando a meno tre dal PSG, che dovrà giocare adesso la sua partita.

Strasburgo-Monaco 1-3

29′ Doue, 79 e 89′ Ben Seghir, 90’+1′ Ilenikhena