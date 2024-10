Sconfitta pesante per il Monaco contro il Nizza: Inter segue interessata!

Il Monaco perde per 1-2 la sfida esterna contro il Nizza. In gol per gli sfidanti dell’Inter in Champions League Breel Embolo.

SCONFITTA FINALE – Il Monaco si presenta a Nizza per confermare il primato in classifica sul PSG. La squadra francese vive un primo tempo difficile che si caratterizza per un momento finale tale da complicare tutta la partita. La fase saliente del match riguarda la parte finale della prima frazione, in cui si susseguono reti ed eventi centrali. Nello specifico, al 39′ la squadra di Adolf Hutter trova la rete grazie a Breel Embolo. I padroni di casa pareggiano dopo 5 minuti grazie al gol di Evan Guessand. Il primo tempo si chiude con il rosso a Vanderson de Oliveira Campos per doppia ammonizione al 49′. Nella seconda frazione il Nizza prova a cercare la rete del vantaggio sfruttando la superiorità numerica, mentre il Monaco cerca di portare a casa almeno un punto per non perdere troppo in caso di vittoria del PSG nella sfida di stasera contro il Marsiglia. Alla fine la squadra di Hutter deve soccombere. La pressione del Nizza premia, così che al 71′ i padroni di casa trovano il gol decisivo di Gaetan Laborde. Il Monaco rischia, così, di finire tre punti sotto il PSG, impegnato stasera contro la squadra di Roberto De Zerbi.

NIZZA-MONACO 2-1

39′ Embolo (M), 44′ Guessand (N), 71′ Laborde (M)