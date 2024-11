Monaco, Nizza non un caso: altro KO brutto per gli euro-rivali Inter!

Il Monaco, dopo la sconfitta contro il Nizza, perde di nuovo e stavolta lo fa in casa per 1-0 contro l’Angers. A gennaio sfida con l’Inter.

ALTRA SCONFITTA – Il Monaco di Adolf Hutter apre la decima giornata della Ligue 1 e lo fa in casa contro l’Angers. I monegaschi saranno avversari dell’Inter in Champions League il prossimo 29 gennaio a San Siro. Nell’ultima uscita, la squadra di Hutter ha trovato la prima sconfitta stagionale contro il Nizza per 2-1. Prima infatti della sconfitta in Riviera, il Monaco aveva raccolto otto successi e tre pareggi. Insomma, un percorso netto e formidabile tanto da portare il Monaco a meno dal PSG in classifica. Ma il KO contro il Nizza non è uscito dalla testa dei giocatori, che vanno in difficoltà anche contro l’Angers. In campo nel Monaco anche l’ex laterale del Torino Singo. Il match del Louis II si sblocca alla mezz’ora, grazie al gran gol di Aholou, che trova una fantastica conclusione all’incrocio dei pali. Niente da fare per il portiere del Monaco Majecki. La squadra di casa ci prova con il terzino brasiliano Caio Henrique, il migliore dei suoi, e con la qualità del russo Golovin, ma l’Angers anche con fortuna riesce a resistere. Al 70′ della ripresa, fantastica risposta di Fofana sulla conclusione dello svizzero Embolo. Niente da fare per gli euro-rivali dell’Inter, che perdono la seconda partita di fila e ora il PSG rischia di volare sul +6, mentre il Marsiglia di Roberto De Zerbi, vincendo, potrebbe agguantare il Monaco a quota 20. Il prossimo 5 novembre, i monegaschi arriveranno in Italia per sfidare il Bologna in Champions League.

Monaco-Angers 0-1

30′ Aholou