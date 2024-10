Monaco, messaggio chiaro (anche) all’Inter: Stella Rossa asfaltata

Il Monaco, futuro avversario dell’Inter nella fase campionato della UEFA Champions League, trova la vittoria casalinga per 5-1 contro la Stella Rossa, caduta proprio sotto i colpi dei nerazzurri (4-0) nella scorsa giornata

MANITA – Dopo il 4-0 contro l’Inter della scorsa giornata, per la Stella Rossa arriva un altro pesante risultato in UEFA Champions League. Vittima, questa volta, del Monaco, che è una delle prossime avversarie dei nerazzurri in questa fase campionato. La gara dura di fatto un tempo, con i francesi che passano in vantaggio grazie alla rete di Minamino dopo venti minuti di gioco. La speranza per i serbi la regala Ndiaye, che sette minuti dopo, al 27′, su rigore mette a segno il momentaneo pareggio. Proprio prima di andare all’intervallo, però, arriva la beffa per gli ospiti: è Embolo questa volta ad andare in rete, regalando ai transalpini il gol del 2-1. Ed è, di fatto, il sigillo che mette la gara in discesa per i padroni di casa, che nella ripresa calano prima il tris con Singo al 54′ grazie a un siluro pazzesco, e poi il poker grazie alla doppietta personale di Minamino. Infine, il 5-1 di Akliouche. Finisce così 5-1 la sfida a Montecarlo. I futuri rivali dell’Inter primi in classifica a 7 punti. In attesa, chiaramente, delle gare delle 21.

MONACO-STELLA ROSSA 5-1

Gol: Minamino (M) al 20′ e al 70′, rig. Ndiaye (S) al 27′ Embolo (M) al 45’+4, Singo (M) al 54′, Akliouche (M) al 90’+8