Il Monaco esce a Reims dalla Coppa di Francia: disastro ai rigori!

Reims-Monaco 4-2 (d.c.r) nei sedicesimi di finale di Coppa di Francia. I monegaschi, avversari dell’Inter in Champions League, sbagliano quasi tutti i rigori.

TEMPI REGOLAMENTARI – Il Monaco, ultimo avversario dell’Inter in Champions League il prossimo 29 gennaio, gioca in Coppa di Francia. E lo fa contro il Reims per i sedicesimi di finale. Hutter manda in campo diverse pedine solitamente titolari come Vanderson, Minamino, Embolo o Ben Seghir. Nel primi tempo, regna l’equilibrio tra le due squadre della Ligue 1, ma proprio allo scadere i padroni di casa trovano il gol del vantaggio con Kipre. Da segnalare l’ammonizione a metà tempo di Kehrer. Nella ripresa, la squadra monegasca ci prova rendendosi pericoloso dalle parti dei padroni di casa, ma per il pari bisogna aspettare il 70′, quando Salisu trova il gol del pareggio. Quattro minuti più tardi, Minamino viene steso in area di rigore, ma nonostante le proteste dei monegaschi non arriva il calcio di rigore. La partita non si sblocca neanche nel recupero, tant’è che si va ai rigori. Come succede anche in Coppa Italia, non si passa più dai tempi supplementari, ma la qualificazione si decide direttamente dagli undici metri.

REIMS-MONACO 1-1 (90′)

45′ Kipre, 70′ Salisu (M)

RIGORI 3-1

Caio Henrique (Monaco): sbagliato

Nakamura (Reims): gol

Biereth (Monaco): sbagliato

Salama (Reims): gol

Camara (Monaco): gol

Kipre (Reims): sbagliato

Embolo (Monaco): gol

Diakite (Reims): gol