Monaco beffato e sconfitto in Supercoppa di Francia: vince ancora il PSG!

Anche il Monaco, avversario europeo dell’Inter, è finalista in Supercoppa. Ad aggiudicarsi la competizione francese è però il PSG, con un gol beffa dell’ultimo minuto.

AVVERSARIA EUROPEA – Mentre l’Inter attende di disputare la finale di Supercoppa Italiana, in programma domani sera contro la Juventus, il Monaco si batte nella stessa competizione – ma francese – contro il Paris Saint-Germain. Proprio oggi pomeriggio, in Qatar, è andato in scena l’ultimo atto del torneo, che ha visto cadere la squadra di Adolf Hütter. Le due, Inter e Monaco, attendono di sfidarsi in Champions League per l’ultima giornata della prima fase, prevista il 29 gennaio.

PSG-Monaco, finale Supercoppa di Francia 1-0

LA SFIDA – Nel primo tempo della finale di Supercoppa francese, è il PSG ad avere la meglio, pur senza riuscire a sbloccare il risultato. Prima la conclusione di Doué, poi quella di Dembélé su cui si deve imporre il portiere dei monegaschi e, infine, lo squillo di Vitinha. Solo sul finale dei primi 45′ il Monaco riesce a rispondere con Akliouche. Dopo l’intervallo, però, la squadra di Hutter trova due chance: Donnarumma dice no a Seghir e il palo nega la gioia del vantaggio a Vanderson. Quando la sfida sembra ormai destinata a restare inchiodata sullo 0-0, e quindi a proseguire ai calci di rigore, arriva la svolta. Al 90+2′ Dembélé trova il gol del vantaggio finale, che regala al PSG la terza Supercoppa di Francia consecutiva.