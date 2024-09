Monaco, beffa finale e pareggio contro il Lens! Inter interessata

Il Monaco frena la sua corsa in Ligue 1 dopo due vittorie consecutive, pareggiando 1-1 contro il Lens in una partita combattuta fino all’ultimo respiro.

RISULTATO BLOCCATO – La partita ha visto il Monaco partire con determinazione, ma il Lens si è dimostrato un avversario ostico, capace di imbrigliare le manovre offensive dei biancorossi. Nonostante ciò, la gara sembrava destinata a sbloccarsi nel finale. Al 79′, infatti, il Lens era riuscito a trovare il gol del vantaggio con Labeau Lascary, ma la gioia è stata subito smorzata dall’intervento del VAR, che ha annullato la rete per fuorigioco, mantenendo così lo 0-0 sul tabellone.

Si sblocca la finale, ma che beffa!

PAREGGIO FINALE – Il Monaco, approfittando dello scampato pericolo, ha alzato il ritmo e al minuto 84′ è passato in vantaggio grazie a un gol di Denis Zakaria. Tuttavia, quando la vittoria sembrava ormai in tasca, è arrivata la doccia fredda per i ragazzi di Adi Hutter. Nei minuti di recupero, precisamente al 93′, il Lens ha ottenuto un calcio di rigore per un fallo di mano in area. Il polacco Przemyslaw Frankowski si è presentato dagli undici metri e non ha sbagliato, siglando il gol del definitivo 1-1.