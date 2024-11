Il Monaco batte il Brest e consolida il secondo posto. Inter interessata!

Il Monaco ha superato il Brest con il punteggio di 3-2. Ora i francesi sono a 6 punti di vantaggio sul Marsiglia terzo, ma quest’ultimo ha una partita in meno.

VITTORIA IMPORTANTE – Il Monaco si presenta alla sfida con il Brest dopo il successo esterno contro lo Strasburgo per 3-1. I transalpini, al secondo posto in classifica alle spalle del PSG distante 6 punti, iniziano subito forte. Al 5′, il talento Maghnes Akliouche, sul taccuino di varie big tra cui la Juventus, trova la rete del vantaggio per i padroni di casa. Passano 15 minuti e il Monaco raddoppia. Protagonista Aleksandr Golovin, autore del primo gol della sua stagione. Il Brest non demorde e accorcia le distanze al 50′ grazie ad Abdallah Sima, sul cui preciso fendente non riesce ad arrivare il portiere Radosław Majecki. A ribadire il vantaggio del Monaco è nuovamente Akliouche al 91′, la nota più lieta dell’inizio di stagione della seconda in classifica. Inutile la rete del 2-3 di Ludovic Ajorque, giunta al 96′. Il Monaco si porta così a 6 punti dal PSG dopo 12 giornate. I francesi affronteranno l’Inter il 29 gennaio in Champions League.

MONACO-BREST 3-2, IL TABELLINO:

5′ Akliouche (M), 30′ Golovin (M), 50′ Sima (B), 91′ Akliouche (M), Ajorque (B).