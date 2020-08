Molina: “Inter una delle squadre piÃ¹ forti in Europa. Loro favoriti, ma…”

Molina: “Inter una delle squadre più forti in Europa. Loro favoriti, ma…”

Inter-Getafe si avvicina. Jorge Molina, attaccante della squadra spagnola, intervistato dal quotidiano spagnolo AS ha parlato della sfida contro i nerazzurri di Europa League

RISPETTO – Queste le parole di Jorge Molina: «Era tutto così strano. Una pandemia globale nel mezzo. Quando c’è stato il sorteggio avevamo appena eliminato l’Ajax. Inter? È una grande squadra, per me ha una delle squadre più forti d’Europa. In attacco, oltre a Lautaro, hanno una qualità incredibile. Sanchez è spesso un sostituto. Eriksen, in difesa ci sono Godin, Skriniar … Impressionante. Rispetto sempre. Sono i favoriti, ma questo non ti fa iniziare vincendo uno a zero o dandoti alcun vantaggio. L’allenatore trasmette sempre quell’ambizione. Devi credere, pensando che puoi sempre essere l’unico modo per raggiungere il successo ed eccellere. Abbiamo avuto incroci sfavorevoli e ha giocato contro due grandi europei provenienti dalla Champions League come l’Ajax e l’Inter».

