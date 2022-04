Molina: «L’interesse dei grandi club fa piacere. Scudetto? Vince l’Inter!»

Molina, esterno argentino dell’Udinese già nel giro della Nazionale, ha attirato su di sé l’interesse di diversi top club in Europa. In un’intervista su TuttoSport a firma del collega Filippo Cornacchia, lui pensa alla stagione attuale, e a proposito della lotta scudetto parla dell’Inter.

FUTURO E SCUDETTO – Molina in un’intervista ha parlato del suo futuro, dei terzini da cui prende spunto e la lotta scudetto in Serie A: «L’interesse dei grandi club fa piacere, ma adesso non ci penso. Sono concentrato su tutti i punti che dobbiamo ancora conquistare con l’Udinese. Laterali di riferimento? Tra i miei preferiti anche Joao Cancelo. Chi vince lo scudetto? Dico Inter!».

Fonte: TuttoSport – Filippo Cornacchia

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.