Moggi: “Simoni all’Inter suggerito da me. Ho fatto piÃ¹ io per lui che…”

Moggi: “Simoni all’Inter suggerito da me. Ho fatto più io per lui che…”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus ai tempi dello scandalo Calciopoli, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale “Twitter”, ricordando come fu lui a suggerire Gigi Simoni all’Inter, con annessa ‘frecciatina’.

RETROSCENA – Luciano Moggi rivela come fu lui il principale fautore dell’arrivo di Gigi Simoni all’Inter. L’ex dirigente bianconero lo ha rivelato prima nella live del portale bianconero Juventibus.com e poi direttamente in un post sul suo profilo Twitter ufficiale, nel quale ha anche voluto lanciare qualche frecciatina presumibilmente nei confronti degli allora dirigenti nerazzurri. Queste le parole usate da Moggi: “Fui io a suggerire a Moratti di ingaggiare Gigi Simoni all’Inter. Ho fatto molto più io per luii che non quelli che adesso lo piangono. Perché per molti è più facile parlare che fare del bene in maniera concreta”.