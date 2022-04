Moggi: «Scudetto? Vincerà l’Inter! Futuro Dybala, bisogna vedere»

Moggi è sicuro: sarà l’Inter a vincere la Serie A. L’ex direttore generale della Juventus, intervenuto a TMW Radio, ha parlato anche del futuro di Dybala oggetto del desiderio di Marotta.

LA PREVISIONE – Luciano Moggi valuta gli scenari in arrivo: «Una parola su Paulo Dybala? Bravo. Dove va dopo la Juventus? Su questo bisogna vedere l’esito del dopo, anche perché gli è stato risposto che non faceva parte del progetto. Significa che esiste un progetto, bisogna vedere se meglio o peggio. Serie A di livello basso? Purtroppo le ultime settimane ne sono la testimonianza. Non si sa chi vincerà? Ma come! Se leggete quello che ho scritto io, quando è iniziato il campionato, avevo detto vedendola giocare che avrebbe vinto l’Inter. E vincerà l’Inter. Il Napoli è la migliore squadra, ma non sono abituati a vincere. Quando arrivano a fare il passo importante perdono davanti al televisore dell’albergo, infatti anche quest’anno hanno perso occasioni come con la Fiorentina in casa. Il Napoli è superiore alle altre, che però sanno adattarsi alla vittoria».