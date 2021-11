Moggi: «Scudetto? Inter favorita! All’inizio era lotta con il Napoli, ora…»

Moggi lancia l’Inter per la vittoria della Serie A. L’ex dirigente della Juventus, intervistato dal sito TuttoMercatoWeb, vede più problemi per il Napoli nonostante sia quattro punti sopra in classifica.

LA CORSA – Per Luciano Moggi c’è una favorita per vincere la Serie A: «All’inizio era una lotta tra Inter e Napoli. Mentre i nerazzurri sono solidi in tutti i reparti e non hanno il giocatore che da solo può rendere dura la vita agli avversari, il Napoli avrebbe potuto competere perché con difesa e centrocampo solidi e davanti con Victor Osimhen era imprevedibile e se metti Andrea Petagna perdi imprevedibilità. Il Milan? Lo vedo bene, ha caratteristiche più di impatto che di squadra come l’Inter. Ha una carica agonistica non indifferente che ha portato questa squadra a superare molti ostacoli. Stefano Pioli è stato bravo, però se andiamo a esaminare la compattezza della squadra dico che l’Inter è favorita».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo