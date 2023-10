Moggi, che coraggio: «Scommesse? Con me alla Juventus non sarebbe successo»

Dello scandalo scommesse si è espresso addirittura anche Luciano Moggi nel corso di una diretta su Twitch di TvPlay. L’ex direttore della Juventus azzarda una frase che farà sicuramente discutere.

SCANDALO SCOMMESSE – Dallo scandalo calciopoli allo scandalo scommesse, ma Luciano Moggi continua ad esprimere la sua opinione a ruota libera, azzardando un parere discutibile: «Non so come gestirei la situazione di Fagioli e Pogba, con me dirigente non sarebbe mai accaduto tutto questo. Dipende molto dall’ambiente. Avrei fatto attenzione, poi ovviamente non sono infallibile neanche io. Si fa prima a parlare dei calciatori della Juventus che degli altri. Non si può scommettere sul proprio campionato e sulla propria squadra, ma su una partita che si gioca dall’altra parte del mondo puoi scommettere tranquillamente».