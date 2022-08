Moggi punge Inzaghi: «Elogi per aver messo Dumfries? No al contrario!»

L’Inter ha vinto contro il Lecce 1-2 grazie alla rete decisiva di Dumfries nel finale di partita. L’olandese è entrato a gara in corso. L’ex dirigente della Juventus Moggi attacca Inzaghi

IL COMMENTO − Moggi dalle colonne di ‘Libero‘ analizza la vittoria di Lecce dei nerazzurri: «Inter vincente ma ancora lontana dalla forma migliore. Con Brozovic che non è riuscito ad illuminare il gioco con le sue solite invenzioni, mentre Gosens ha fatto rimpiangere non poco Perisic. Di Lukaku si ricorda il gol e poco più. Simone Inzaghi dovrà ancora lavorare per vedere la migliore Inter, ma la squadra c’è. Magari dovrà fare attenzione a non escludere un giocatore come Dumfries che sa difendere, attaccare e, soprattutto, ha carattere. In tanti hanno esaltato l’ingresso in campo dell’olandese come una mossa geniale del mister, noi invece siamo del parere che il tecnico abbia sbagliato a lasciarlo fuori, non fosse altro perché è uno di quei giocatori che sveglia la squadra».