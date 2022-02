Moggi: «Napoli-Inter decisiva, nerazzurri con la paura di perdere il primato»

L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato su ‘La città del pallone‘ della gara di sabato Napoli-Inter. Match decisivo con la squadra di Simone Inzaghi che arriva da prima in classifica

NAPOLI-INTER − Moggi commenta il big match di sabato: «I due club arrivano a questo big match in maniera totalmente opposta. Il Napoli se la giocherà a viso aperto non avendo nulla da perdere, l’Inter invece arriverà con la paura di perdere il primato. Se i nerazzurri dovessero perdere al Maradona, per me il Napoli si candida ad essere la prima candidata a vincere lo scudetto. Io al Milan non ci credo».