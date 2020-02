Moggi: “Juventus sa vincere. Lazio-Inter ha dimostrato una cosa”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera, Luciano Moggi – ex dirigente della Juventus ai tempi dello scandalo Calciopoli – ha parlato della lotta Scudetto e delle possibilità della Juventus e delle sue rivali alla luce dello scontro diretto Lazio-Inter.

CORSA SCUDETTO – Luciano Moggi è sicuro che quest’anno sarà di nuovo la Juventus a vincere lo scudetto. Il pronostico alla luce di Lazio-Inter, sfida che domenica sera ha visto i biancocelesti imporsi in rimonta per 2-1 dopo la rete del vantaggio segnata da Ashley Young: «La Juventus non gioca bene, vero, ma sa vincere anche quando non brilla. Lazio-Inter ha confermato che lo scudetto lo vinceranno i bianconeri, perché i rivali sono i nerazzurri, non i biancocelesti. Si vede lontano un miglio che l’Inter è più squadra rispetto alla Lazio che è sì in forma, ma potrebbe perdere qualsiasi partita. È una squadra discontinua nonostante le 19 partite senza sconfitte. Sono un’ottima squadra con degli ottimi singoli e il centrocampo migliore della Serie A, ma bisogna vederla nel lungo periodo. Fino a poco fa giocavano per la Champions League e il problema è che se si fa male Immobile, Leiva o uno dei titolari chi lo sostituisce? Il campionato è ancora lungo, mancano molte gare».