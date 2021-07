Moggi: «Juventus già competitiva, anche perché Conte non è più all’Inter»

Moggi, ancora una volta, non si risparmia qualche frecciata all’Inter. L’ex direttore generale della Juventus, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, ritiene che la sola partenza di Conte abbia ridotto il gap fra le due squadre.

POCHI SOLDI – Luciano Moggi prova a ipotizzare il mercato in Serie A: «Non ci sono soldi. Sarà un mercato di prestiti salvo qualche eccezione. Chi ha più bisogno di intervenire? In tanti. Meno di tutti, secondo me, Inter e Juventus. Magari la Juventus prenderà Manuel Locatelli, ma è già competitiva così anche perché Antonio Conte non è più all’Inter. Poi la Roma farà degli acquisti, Jorge Mendes sarà parte importante di questo contesto. Per il resto è difficile ipotizzare altri movimenti importanti».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo