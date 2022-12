Moggi: «Io radiato per una battuta, con l’Inter in Supercoppa danneggiati»

Moggi è ritornato nuovamente sul caso Calciopoli, dopo l’attacco nelle ultime ore a Oriali (vedi articolo). L’ex dirigente radiato racconta anche di un errore arbitrale a favore, a detta sua, dell’Inter in Supercoppa Italiana nel 2005

SFOGO − Luciano Moggi su Top Calcio 24 riparla nuovamente del periodo di Calciopoli: «Quando presi Stankovic gli feci una carta privata e poi dopo qualche tempo non si sentì più Stankovic e andò all’Inter. A me disse che avremmo vinto tutto, avremmo vinto qua e là. I veri imputati di Calciopoli? Il principale è Meani, addetto arbitri, perché aveva vari collaboratori che si sentivano ogni giorno. A Perugia era una laguna, ho sbagliato io. Dovevo prendere la squadra e andarmene via come da regolamento. Mi hanno radiato per aver fatto una battuta su Paparesta. Io ce l’avevo con un suo guardalinee che ci annullò un gol contro l’Inter regolare in Supercoppa Italiana».