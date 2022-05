Moggi: «L’Inter e altri club spendono tanto ma non falliscono. Un motivo»

L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, intervenuto su Radio Marte, si è concentrato sulle casse dei grandi club di Serie A. Tra questi l’Inter così come il Milan e la Juventus

CAPACITÀ ECONOMICHE − Moggi sulla situazione finanziaria di certi club: «Ora i club hanno più soldi per cui spendono di più oppure fanno debiti e poi falliscono. Juventus, Inter e Milan non falliscono per altri motivi. L’Inter sapete che all’estero è molto quotato grazie ai proprietari, il Milan tra poco passa nelle mani degli arabi, la Juventus invece ha la Fiat per cui non solo non fallisce, ma vince pure».