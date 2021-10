Moggi ‘gufa’? Sicuro sulla partita: «Inter favorita, mi sembra più squadra!»

Moggi non ha dubbi: è l’Inter la favorita per il derby d’Italia di stasera. L’ex direttore generale della Juventus, che lasciò i bianconeri nel 2006 a seguito dello scandalo di Calciopoli, ha presentato la sfida a TuttoMercatoWeb.

LA PREFERENZA – Non si sa se quella di Luciano Moggi sia una “gufata” o altro. Il suo pensiero sul derby d’Italia è però secco: «L’Inter nel complesso è migliore, mi sembra più squadra. La Juventus attraversa un momento di rifacimento generale e può fare il gioco attuale: prendere pochi gol e farne qualcuno in contropiede. Come finirà stasera? La Juventus a San Siro ha sempre fatto bellissime partite, ma l’Inter parte favorita».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo