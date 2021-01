Moggi: Â«Frabotta tritato da Barella e Hakimi. Inter favorita, sempre dettoÂ»

Moggi: «Frabotta tritato da Barella e Hakimi. Inter favorita, sempre detto»

Luciano Moggi

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus protagonista in negativo dello scandalo Calciopoli, ha parlato oggi sulle frequenze di Radio Bianconera. Le sue parole si sono concentrate sulla partita dominata dall’Inter domenica sera a San Siro e sulla prestazione di alcuni dei giocatori in campo, tra cui il bianconero Frabotta e i nerazzurri Barella e Hakimi.

DOMINATI – Luciano Moggi ha commentato in questo modo la partita persa dalla Juventus contro l’Inter domenica sera a San Siro: «Ho letto qualsiasi cosa dopo l’Inter, soprattutto su Pirlo. È normale che trovi delle difficoltà. Certo, poi sbaglia anche lui come successo a San Siro, dove ha sbagliato la formazione, ma non mi sento di criticarlo. La responsabilità principale è il non avere un centrocampo che fa gioco. Ho sempre detto che l’Inter è favorita proprio perché ha un centrocampo migliore. Si è visto anche a domenica, Brozovic ha messo totalmente in crisi Bentancur. Inoltre Frabotta è stato messo nelle condizioni di essere tritato da Barella e Hakimi. E riguardo a stasera, devo dire che il Napoli è addirittura più pericoloso dell’Inter in velocità».

Fonte – Radio Bianconera