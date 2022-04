Moggi dopo Juventus-Inter: «VAR, errori evidenti! Bianconeri giustiziati»

Moggi si unisce al folto coro di chi dopo Juventus-Inter urla allo scandalo per le decisioni di arbitro e VAR. L’ex dirigente bianconero – intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, nel corso de La Città del Pallone -, ritiene che la sua ex squadra sia stata giustiziata

GIUSTIZIATI – Luciano Moggi non ci sta e dopo Juventus-Inter ci tiene a ribadire quanto la sua ex squadra sia stata penalizzata, anzi giustiziata, dalle decisioni di arbitro e VAR. L’ex dirigente bianconero, inoltre, taglia fuori i nerazzurri dalla corsa scudetto: «Il Napoli è la favorita per la vittoria finale e credo che alla fine vincerà lo Scudetto. Il Milan non ha le armi per vincere il campionato, davanti non ha giocatori che la buttano dentro. Ai rossoneri manca l’attaccante. Juventus-Inter? Ci sono stati errori evidenti, da parte del VAR, contro i bianconeri. Hanno giustiziato la Juventus».