Moggi: «Basta confronti tra Conte e Inzaghi». E poi stoccata a Moratti

L’Inter ha chiuso al primo posto il girone d’andata con una giornata d’anticipo. Tutti hanno elogiato la corazzata di Simone Inzaghi che ha trovato 7 vittorie consecutive, 6 delle quali senza prendere gol. Ecco anche il pensiero di Luciano Moggi.

REGOLARE – Luciano Moggi, tramite un suo editoriale pubblicato su Libero Quotidiano, fa un focus sul cammino dell’Inter fin qui e chiede una cosa: smettere di fare paragoni tra Inzaghi e il suo predecessore, Conte. «Inzaghi & C. hanno dimostrato di essere i più regolari e con una rosa ben strutturata, hanno saputo sopperire a incidenti e Covid meglio di altre perché ogni titolare ha una riserva che lo vale (vedi articolo). Sarebbe quindi l’ora che in tanti smettessero di fare raffronti tra Conte e Inzaghi per dimostrare alla fine se abbia fatto meglio Antonio rispetto a quanto stia facendo Simone. Sono due allenatori troppo diversi e le due squadre sono state concepite a seconda del loro modo di allenare e mettere in campo la squadra».

STOCCATA

RECOBA – C’è però sempre del sano dente avvelenato di Moggi rispetto all’Inter e, soprattutto, Massimo Moratti. In chiusura del suo editoriale, Moggi lancia una stoccata non indifferente. «Sarebbe meglio fare un raffronto tra la dirigenza di un tempo e quella attuale per capire il perché di questa rinascita dell’Inter. E per questo basterebbe ricordare che l’Inter dei tempi Morattiani ha bruciato un allenatore come Lippi, poi campione del mondo; Gian Piero Gasperini che da tempo sta dimostrando di essere uno dei migliori allenatori d’Italia; e per finire cambiava dal 1994 al 2006 ben 25 allenatori sera mai adeguarsi alle sue caratteristiche. Brava però a costruirsi un passaporto falso per utilizzare Recoba, da extracomunitario a comunitario».

Fonte: Libero Quotidiano – Luciano Moggi