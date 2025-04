Moggi attacca l’Inter: «Una barzelletta! E su Cannavaro»

L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, nel podcast di OCW Sport, ha attaccato l’Inter del passato. Poi un commento su Cannavaro.

ATTACCHI – Luciano Moggi, ex storico dirigente della Juventus, nel pomeriggio di oggi è intervenuto sul canale Youtube di OCW Sport, il podcast condotto dallo youtuber il Pancio. Tra i tanti temi toccati, anche un passaggio sull’Inter di Moratti e sul passaggio di Cannavaro alla Juventus: «Dovrei parlare male dell’Inter ma non lo faccio. Quell’Inter di Moratti era davvero una barzelletta. Compravano gente come Taribo West che diceva a Lippi di parlare con Allah. Cannavaro? Se fosse rimasto all’Inter non avrebbe più giocato. Lui e Cordoba erano simili come gioco, ma i nerazzurri hanno pensato di vendere Cannavaro. Aveva lo stress di non giocare, non la frattura da stress. Che sono due cose diverse».