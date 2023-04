Moggi accusa, Lippi replica: «Io sabotato da Guido Rossi? Non so»

Gravissima accusa del radiato Luciano Moggi nei confronti di Guido Rossi. Marcelo Lippi risponde al suo ex dirigente, dicendo di non sapere nulla

L’ACCUSA − Questa sera su Rai3 andrà in onda Report, il programma di approfondimento e di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci. In questa puntata, si riparlerà nuovamente del caso Calciopoli con la famosa chiavetta di Luciano Moggi. Il dirigente radiato, artefice dello scandalo più grave della storia del calcio italiano, lancia un’accusa all’ex giurista Guido Rossi secondo cui l’ormai defunto senatore avrebbe impedito a Marcello Lippi, Fabio Cannavaro e Gianluigi Buffon di partecipare al Mondiale 2006, poi vinto dall’Italia. La risposta dello steso Lippi: «Moggi dice che Guido Rossi non voleva lei, Cannavaro e Buffon in Nazionale nel 2006? La sento adesso da lei per la prima volta. Non lo so se sia un’invenzione, la sento da lei per la prima volta».