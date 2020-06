Modric: “Inter? La mia priorità è sempre stata il Real Madrid. Sensi…”

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato in esclusiva Luka Modric, centrocampista del Real Madrid accostato all’Inter qualche stagione fa. Si parla di Serie A, dell’interesse dei nerazzurri e del Milan, ma anche dei giovani prospetti del nostro campionato come Stefano Sensi e non solo

ILLUSIONE ESTIVA – In quel periodo qualcuno aveva anche cominciato a crederci. Luka Modric all’Inter era diventata più di una suggestione, salvo poi sgonfiarsi come un palloncino bucato. Dopo il trasferimento di Christian Eriksen, in sessione invernale, quella trattativa è apparsa anche meno improbabile rispetto ai suoi tempi. Per intenderci: Suning ha ampiamente dimostrato di saper fare sul serio. Ma in quel periodo Modric era davvero intoccabile. “La Gazzetta dello Sport” l’ha intervistato in esclusiva, a pochi giorni dall’uscita della sua autobiografia: «Inter e Milan mi volevano? Boban era un mio idolo e papà, quando ero piccolo, mi comprò una tuta rossonera. Mi immaginavo calciatore del Milan ma è andata diversamente. E quando arrivi al Real è difficile pensare di andare altrove. Se a Madrid le cose non fossero andate bene, mi sarei certamente visto bene in Serie A. Ma onestamente, la priorità è sempre stata Madrid».

LEGAME – La Serie A è in un momento molto particolare: la Juventus è ancora un cantiere aperto, seppur con una buona dose di credibilità europea. L’Inter sta cercando di tornare a sedersi sui tavoli migliori. Il Milan non naviga in buone acque: «Vi guardo e sono dispiaciuto per il Milan – dice sincero Modrid – . Il vero Milan manca all’Italia e all’Europa. Ho un gruppo WhatsApp con i croati e mi sento sempre con Marcelo Brozovic, con Milan Badelj, con Mario Pasalic che è formidabile e finalmente ha trovato il club giusto».

L’attrazione per l’Italia lo accarezza fin da bambino e Modric non nasconde un gusto per i calciatori nostrani: «Mi sono sempre piaciuti i calciatori di stile. Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo. Ora ci sono giovani che promettono molto, su tutti Nicolò Zaniolo, talento puro. Anche Stefano Sensi è molto interessante, poi mi piacciono Lorenzo Insigne, il Papu Gomez, Frank Ribery e Ismaël Bennacer».

PRONOSTICO – C’è tempo anche per un pronostico sulla stagione in corsa: Modric si sbilancia su Champions League e scudetto: «In Europa dico PSG, anche se non giocherà fino ad agosto, poi facile dire Barcellona e Bayern Monaco. Occhio all’Atletico Madrid e naturalmente tra i favoriti ci sarà chi passa tra il Manchester City e noi del Real Madrid. Per la Serie A, la Juventus è favorita, anche se per la competizione forse sarebbe bene che vincesse la Lazio o l’Inter».

Fonte: La Gazzetta dello Sport