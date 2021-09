Modric: «Grazie San Siro, un momento speciale. Ottimo modo per iniziare»

Luka Modric, protagonista nel Real Madrid che ieri ha vinto a Milano contro l’Inter nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, ha pubblicato un post su instagram dove ha anche ringraziato il pubblico dell’impianto milanese che lo ha applaudito al momento dell’uscita dal campo.

Luka Modric è stato uno dei protagonisti nel Real Madrid che ieri ha espugnato il Giuseppe Meazza nella prima partita della fase a gironi della Champions League contro l’Inter. Il centrocampista croato ha pubblicato un post su instagram dove non nasconde la soddisfazione per la vittoria e ringrazia il pubblico di San Siro, che lo ha applaudito al momento della sua uscita dal campo: «Il miglior modo per iniziare. Grazie San Siro per il momento speciale».