Modric vanta gli ex Inter: «Possiamo dare ancora molto alla Croazia!»

Luka Modric, protagonista e marcatore di Croazia-Italia, interviene su Sky Sport 24 al termine della sfida. Il numero dieci elogia anche i compagni di Nazionale, ex dell’Inter.

DISPIACERE – Luka Modric spiega le proprie sensazioni dopo l’eliminazione agli Europei per mano dell’Italia: «C’è molta tristezza, siamo delusi per il modo in cui abbiamo perso. Non abbiamo perso ma vale quasi come una sconfitta. C’è mancata incisività, concentrazione. Quando arriva l’ultimo tratto di partita devi essere molto concentrato, senza concedere nulla e noi invece lo abbiamo fatto. L’Italia ha segnato questo gol e ora siamo molto tristi. Credo meritassimo di vincere anche se l’Italia ha avuto le sue opportunità come noi. Questo è il calcio, a volte ti dà tanta felicità e gioia ma altre volte succede quello che è successo a noi stasera».

BLOCCO INTER – Luka Modric continua ad analizzare la situazione della Croazia, soffermandosi su alcuni connazionale ex giocatori dell’Inter: «Insieme a Brozovic, Kovacic, Perisic, abbiamo dato tanto a questa Nazionale però abbiamo dimostrato che ancora possiamo dare molto. A volte il calcio ci ha dato tanta gioia con la Croazia, ma non oggi. A volte va così, come stasera, questo è il calcio. Siamo molto delusi ma se c’è un modo in cui bisogna perdere o non vincere è così, giocando col cuore e dando l’anima per la maglia della Croazia. Questo è l’unico modo».