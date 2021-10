Modric chiaro sul Gruppo D: «Ora non possiamo più sbagliare»

Luka Modric, centrocampista croato del Real Madrid, ha commentato in conferenza stampa la partita che aspetta domani gli spagnoli con lo Shakhtar Donetsk. Sfida valevole per il Girone D, lo stesso dell’Inter.

VIETATO SBAGLIARE – Luka Modric lancia la sfida alle avversarie del Gruppo D della Champions League, Inter compresa. Alla vigilia della gara contro lo Shakhtar Donetsk, il croato ha parlato in questi termini sulle prossime gare: «Non abbiamo più molto margine per poter sbagliare dopo l’ultima sconfitta (contro lo Sheriff, ndr). Penso che dopo la sosta ci siamo allenati bene e siamo pronti per la sfida di domani. Sono sicuro che faremo una grande prestazione».