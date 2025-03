Moder convinto: «Feyenoord crede nella qualificazione. Positivi!»

Jakub Moder ha parlato alla vigilia di Inter-Feyenoord, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il centrocampista polacco ha affermato di credere nel passaggio del turno da parte della sua squadra.

IL COMMENTO – Jakub Moder si è così pronunciato a Voetbal International a proposito del match di domani 11 marzo tra l’Inter e il Feyenoord, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: «Partiamo da una posizione difficile, ma non impossibile. Perché non credere nella qualificazione? Il Feyenoord ha dimostrato in passato di saper disputare delle belle gare contro grandi squadre. L’Inter è la favorita, ma parte solo dal 2-0. Noi siamo positivi».

Moder sull’arrivo di Van Persie prima di Feyenoord-Inter

NUOVO TECNICO – Moder ha poi proseguito indicando l’impatto del nuovo allenatore Robin Van Persie sulla formazione olandese: «Il Feyenoord non può negare di essere in un periodo difficile come club, con tutti gli infortuni che ha dovuto e deve ancora affrontare. Il nostro nuovo tecnico non può fare miracoli. Ecco perché io tendo a guardare oltre il breve termine, nella consapevolezza che abbiamo iniziato un nuovo percorso. Da Van Persie impariamo grazie al lavoro sodo, consci di quanto ci sia ancora da giocare in questa stagione».