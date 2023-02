Mkhitaryan, un highlander per l’Inter! Inzaghi studia ‘nuovo’ ruolo – CdS

Henrikh Mkhitaryan è uno degli uomini chiave del centrocampo dell’Inter. Un vero e proprio higlander per il club nerazzurro. Inzaghi, secondo il Corriere dello Sport, studia un “nuovo” ruolo per l’armeno

RUOLO – Henrikh

Mkhitaryan è una delle sorprese della stagione dell‘Inter. L’armeno, arrivato come alternativa di lusso, complici gli infortuni dei compagni ha trovato sempre più spazio da titolare. Nel 2023 è andato in campo dal 1′ per 9 volte su 9. È il settimo della rosa nerazzurra per minuti giocati dietro ai vari Lautaro, Skriniar, Barella, Çalhanoglu, Onana e Dimarco, ma davanti a Bastoni.