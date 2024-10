Mkhitaryan, storico traguardo con l’Inter: complimenti dei nerazzurri

«Il centrocampista classe 1989 ha debuttato con l’Inter il 13 agosto 2022 nella gara vinta a Lecce per 2-1. In queste stagioni in maglia nerazzurra è diventato un elemento importantissimo, mettendo a disposizione della squadra qualità e personalità. Centrocampista duttile e tatticamente perfetto, ha messo in mostra anche le sue straordinarie doti offensive, realizzando reti pesantissime. Sono sette i gol messi a segno, tra cui i più importanti restano sicuramente quelli realizzati al Milan. Il primo ha consentito ai nerazzurri di battere in semifinale i rivali cittadini e accedere alla finale di Champions League del 2023, mentre gli altri due li ha realizzati nel derby dello scorso anno vinto dall’Inter per 5-1. Protagonista della conquista del 20° Scudetto interista, ha vinto con i nerazzurri anche una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane».